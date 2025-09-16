Por un déficit de médicos especialista atraviesa el seguro social, según el sindicato de médicos trabajadores del instituto salvadoreño del seguro social además, señala que esta misma tendencia tiene sistema de salud general, donde básicamente opera solamente con la mitad de los profesionales en especialidad requeridos.

La situación se ve reflejada en citas tardadas para los usuarios, por la saturación, situación que ha derivado en ansiedad o depresión para los médicos, según SIMETRISS.

Mientras que la opinión de la ciudadanía con respecto al sistema de salud en el país es variada, pero aseguran que han notado un cambio positivo en los últimos años.

El gobierno de El Salvador abrió plazas enfocadas a la salud para extranjeros para que puedan llegar a trabajar al sistema de salud pública, Aguirre ve de buena manera esa medida, aunque señala que no resolvería la problemática, y que se deben enfocar en expertos de la salud nacionales.