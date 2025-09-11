Más de 320 peatones han fallecido por atropellos en El Salvador durante 2025, representando casi el 40% de las muertes viales totales, según datos oficiales.

Especialistas atribuyen la cifra a la falta de educación vial nacional, donde peatones cruzan temerariamente pese a existir pasarelas o cruces formales, y conductores no respetan dichos espacios.

Adicionalmente, críticas apuntan al diseño vial inadecuado para personas con movilidad reducida o en sillas de ruedas.

Un experto consultado indica que urge implementar educación vial en escuelas para generar respeto entre todos los actores viales.