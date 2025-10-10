José Edgardo Camen Mejía y Erika Carla Juárez fueron capturados por presuntamente hacerse pasar por veterinarios y representantes de una supuesta asociación llamada APROAVES para hurtar animales silvestres. Los acusados ingresaban a propiedades privadas con el pretexto de realizar inspecciones de cuidado.

Tras obtener a los animales, exigían dinero a cambio de devolverlos. En un registro realizado en APROAVES, las autoridades incautaron más de 200 especímenes de fauna silvestre. Ambos enfrentan cargos por hurto, ejercicio ilegal de la profesión, extorsión y depredación de fauna protegida.