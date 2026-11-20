Una falsa alerta sobre un supuesto accidente de tránsito movilizó a diferentes cuerpos de socorro hacia la carretera que conecta Zaragoza con San José Villanueva.

La llamada recibida por la Policía Nacional Civil advertía que un vehículo habría caído a un precipicio.

Tras recibir el aviso, equipos de la Cruz Roja Salvadoreña y Comandos de Salvamento se desplazaron hasta el sector para verificar lo ocurrido. Sin embargo, luego de inspeccionar el lugar, los socorristas no encontraron ningún vehículo accidentado ni evidencias del percance reportado.

Ante esta situación, se recordó a la población que realizar llamadas falsas a los servicios de emergencia puede afectar la atención de incidentes reales.