La comunidad académica y religiosa se encuentra de luto tras la pérdida del padre jesuita José María Tojeira, quien falleció a los 78 años en la ciudad de Guatemala, producto de un paro cardíaco, según allegados.

Tojeira, nacido en lavadores, Vigo, Galicia, en 1947, fue un reconocido sacerdote católico, profesor y líder en el ámbito universitario y social en El Salvador.

El padre Tojeira, quien contó con una sólida formación académica en filosofía y teología, obtuvo su profesorado en filosofía y una licenciatura en teología en la universidad de Comillas en España. En 1985 fue enviado a El Salvador con el cargo de superior de los estudiantes de teología de la compañía de Jesús, rol que desempeñó hasta 1988.

Su vínculo con El Salvador fue profundo y duradero, desde 1997 hasta 2010, ejerció como rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), una de las instituciones educativas más prestigiosas del país y de la región. Durante su mandato, Tojeira promovió la formación académica y la justicia social, dejando una huella imborrable en la comunidad universitaria.

Su liderazgo también se destacó en momentos críticos para la comunidad jesuita y el país. En 1989, tras el brutal asesinato de seis sacerdotes jesuitas en las instalaciones de la UCA, Tojeira asumió la dirección del proceso legal contra los responsables, logrando que miembros de la Fuerza Armada de El Salvador fueran condenados como autores materiales del crimen, en un acto que marcó un hito en la lucha por la justicia en la región.