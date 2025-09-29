Falleció el empresario de transporte colectivo Catalino miranda, casi un mes después de que el juez quinto de sentencia le otorgara libertad bajo medidas cautelares. Miranda había presentado complicaciones graves en padecimientos crónicos, incluyendo insuficiencia renal en estadio 5 y metástasis.

El empresario del transporte fue capturado en marzo de 2022. En su momento, se le señaló por disturbios públicos y por presuntamente haber incrementado la tarifa del pasaje en sus unidades de transporte sin justificación. Por estos hechos, fue condenado a tres años de prisión.

Paralelamente, enfrentaba otros procesos: uno por el delito de falsedad ideológica, acusado de haber utilizado documentación falsa para obtener un crédito superior a 2 millones de dólares; y otro por falsedad material, relacionado con la supuesta falsificación de una cancelación de hipoteca vinculada a un préstamo cercano a los 2 millones de dólares.

Según la defensa de Miranda, luego del fallecimiento se otorga un sobreseimiento definitivo, y se continúa el caso con el resto de los implicados, entre ellos un hermano de Catalino, además, señala que se deberá modificar la estrategia de defensa, porque ya estaba definido que se iban a presentar pruebas documentales y testimoniales, que no se podrán incorporar.