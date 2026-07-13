Fallece Jayden Adams, centrocampista sudafricano de 25 años que participó en el Mundial

Jayden Adams, centrocampista de la selección de Sudáfrica de 25 años, falleció en Ciudad del Cabo, según confirmaron las autoridades, apenas unas semanas después de haber representado a su país en la Copa del Mundo, donde disputó los tres partidos de la fase de grupos.

El equipo sudafricano logró clasificar a las eliminatorias del torneo, pero fue eliminado en dieciseisavos de final por Canadá, uno de los países anfitriones, en lo que significó la última participación internacional del jugador.

El ministro de Deporte, Arte y Cultura de Sudáfrica expresó su profunda conmoción por la noticia y destacó que el fútbol sudafricano ha perdido a uno de sus jóvenes talentos más brillantes, instando a la prudencia mientras se esperan los resultados de la investigación.

La policía sudafricana informó que ha abierto una investigación tras el hallazgo del cuerpo de un hombre de 25 años en una vivienda de un barrio del centro de Ciudad del Cabo, ocurrido el sábado por la mañana, y señaló que la causa del fallecimiento aún no ha sido confirmada.