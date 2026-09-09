Extensiones de cabello con queratina: la técnica más top en tendencia capilar

La especialista en extensiones Laura Rodríguez, de Laura Beauty Gold, presentó la técnica de queratina como la más avanzada en el mercado capilar, destacando que cuida el cabello natural y ofrece un resultado más realista, con aplicaciones que pueden durar entre una hora y media y cuatro horas.

Rodríguez explicó que existen extensiones de tape, cortinas y clip, pero su especialidad es la queratina italiana pura, que se presenta en cápsulas.

El cabello utilizado es 100% natural, exportado desde Rusia, y está disponible en diferentes texturas lisa y ondulada y tonos que pueden mezclarse para lograr el color ideal.

La especialista enfatizó que el cabello con extensiones puede plancharse, ondularse y recibir tratamientos sin problema.

Recomendó acudir a una evaluación personalizada para determinar el grosor y la cantidad necesaria según cada cliente.