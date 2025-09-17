El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue hospitalizado por segunda vez en una semana, tras ser declarado culpable por el Supremo Tribunal Federal por intento de golpe de Estado.

La condena, que asciende a 27 años de prisión, se relaciona con sus esfuerzos por mantenerse ilegalmente en el poder tras su derrota electoral en 2022 contra Lula da Silva.

Esta nueva admisión médica, confirmada por su hijo, se debió a un cuadro de vómitos y presión arterial baja, sumándose a los diagnósticos previos de anemia y neumonía.