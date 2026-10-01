Las exportaciones regionales de la industria farmacéutica crecieron en 33.2% en los últimos años y es que pasaron de 1,354 millones de dólares en 2021 a 1,804 millones en 2025.

Costa Rica y República Dominicana encabezaron las exportaciones durante ese año, mientras que El Salvador exportó 172.9 millones de dólares en productos del rubro.

En medio de alzas del combustible que encarecen la cadena de suministros, los farmacéuticos aseguran que buscan aliarse con otras industrias afines para reducir costos.

Para los demás rubros de la industria del país un obstáculo sería la piratería de productos que se comercializan, afectan la competencia aseguran.

Estos temas fueron abordados en el primer foro centroamericano y del caribe de la industria farmacéutica, desarrollado en El Salvador.