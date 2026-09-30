Exportaciones farmacéuticas regionales crecen 33.2% y alcanzan 1,800 millones de dólares

Las exportaciones regionales de la industria farmacéutica crecieron un 33.2% en los últimos años.

Pasaron de 1,354 millones de dólares en 2021 a 1,800 millones en 2025, según los datos presentados.

Costa Rica y República Dominicana encabezaron las exportaciones durante ese año, mientras que El Salvador exportó 172.9 millones de dólares en productos del rubro.

En medio de alzas de combustible que encarecen la cadena de suministros, los farmacéuticos aseguran que buscan aliarse con otras industrias afines para reducir costos.

Los representantes del sector señalaron que se han dado cuenta de que son complementarios y que pueden especializarse en nichos de mercado para cada país.

Estos temas fueron abordados en el Primer Foro Centroamericano y del Caribe de la Industria Farmacéutica desarrollado en El Salvador.