El flujo de las mercaderías y el costo de los fletes de Asia para el continente americano han sido impactados por los aranceles impuestos por Estados Unidos en las importaciones procedentes de El Salvador, dicen representantes de las gremiales logísticas.

Sostienen que también se mantiene el clima de incertidumbre con la eliminación de la exención de impuestos a pequeños paquetes, que ha provocado que más de 20 países suspendieran sus servicios postales hacia el país norteamericano.

Enfatizaron en el potencial de crecimiento que tiene el sector, pese a la imposición de aranceles.

En cuanto a las aduanas del país, aseguran que tienen avances tecnológicos importantes para superar los tramites con papeles y buscar una integración con países centroamericanos para reducir los tiempos por ejemplo si un furgón tardaba dos días en pasar en la frontera El Amatillo, después lo hará en menos de 40 minutos.

Estos temas serán abordados en la Expo logística que se llevara a cabo el 8 y 9 de septiembre, en la cual se reunirán cuatro gremiales, en donde se pretende encontrar soluciones a problemas de importación y exportación.