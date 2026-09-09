Expo Logística El Salvador 2026

Durante la Expo Logística El Salvador 2026 se destacó agilización en el tránsito de mercancías, pero los expertos en el rubro también señalan las afectaciones por el incremento en la tarifa de los fletes.

Hasta un 100% o 200% incrementan los fletes ante los conflictos internacionales según el presidente de la Asociación Salvadoreña de Agentes de Carga y Transitarios, quien agrega que estas situaciones también generan un impacto para la cadena de suministros, enfrentándose a retrasos y otras afectaciones.

Estas declaraciones fueron brindadas durante la Expo Logística El Salvador 2026 donde se destacaron los avances en el país para la facilitación del comercio, importación y exportación, implementado mejoras como la firma electrónica en trámites de comercio exterior, la declaración anticipada, entre otras medidas.

Además de proyectos de infraestructura y conectividad, como el nuevo aeropuerto del Pacifico que se construye en La Unión, y que, según el vicepresidente de la República, tiene un avance de más del 45%.

Durante los primeros 7 meses de este año, las exportaciones registraron un crecimiento del 4.4% y las importaciones aumentaron un 8.5% en el mismo periodo.

La ministra de Economía afirmó que en el 2025 se exportaron más de 200 nuevos productos a 60 países.