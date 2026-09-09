Hasta un 100% o 200% incrementan los fletes ante los conflictos internacionales según el presidente de la Asociación Salvadoreña de Agentes de Carga y Transitarios, quien agrega que estas situaciones también generan un impacto para la cadena de suministros, enfrentándose a retrasos y otras afectaciones.

Estas declaraciones fueron brindadas durante la Expo Logística El Salvador 2026 donde se destacaron los avances en el país para la facilitación del comercio, importación y exportación, implementado mejoras como la firma electrónica en trámites de comercio exterior, la declaración anticipada, entre otras medidas.

Además de proyectos de infraestructura y conectividad, como el nuevo aeropuerto del Pacifico que se construye en La Unión, y que, según el vicepresidente de la República, tiene un avance de más del 45%.

Durante los primeros 7 meses de este año, las exportaciones registraron un crecimiento del 4.4% y las importaciones aumentaron un 8.5% en el mismo periodo.

La ministra de Economía afirmó que en el 2025 se exportaron más de 200 nuevos productos a 60 países.