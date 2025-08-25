Expertos en seguridad alertan sobre un aumento en las estafas por suplantación de identidad, donde los delincuentes falsifican documentos para aparentar legitimidad.

Esta modalidad, que frecuentemente se enfoca en transacciones inmobiliarias fraudulentas, engaña a compradores de buena fe que creen estar tratando con el verdadero propietario.

Dado que la tecnología facilita crear documentos convincentes, las autoridades recomiendan extremar precauciones con la información personal que se comparte en línea para evitar ser víctima de estos delitos.