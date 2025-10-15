El parque vehicular en El Salvador alcanza casi los dos millones de unidades, un 6% más que el año anterior, lo que genera un colapso en las vías donde los desplazamientos pueden superar las dos horas.

Frente a este escenario, expertos en movilidad aseguran que existe una solución que pasa por una reingeniería de tránsito y la mejora del transporte colectivo con nueva infraestructura.

Los expertos enfatizan que la optimización de este servicio, sumada a obras de infraestructura, es fundamental para ofrecer una alternativa real que alivie los recurrentes congestionamientos.