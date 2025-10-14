El tránsito vehicular en El Salvador continúa en aumento, con casi dos millones de automóviles circulando diariamente, lo que representa un incremento del 6% respecto al año anterior.

Expertos en movilidad sostienen que la infraestructura vial actual es insuficiente y que se deben ampliar las vías principales para aliviar la congestión, especialmente en horas pico.

Además, señalan que mientras miles de conductores dependen de sus vehículos, gran parte de la población sigue utilizando el transporte público, lo que exige una planificación integral de movilidad.