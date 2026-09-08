Expertos explican señales de alerta y mecanismos de denuncia por acoso sexual contra menores

Comentarios, gestos o insinuaciones de naturaleza sexual contra menores constituyen acoso sexual, un delito que debe denunciarse ante la fiscalía y la policía, según expertos que explican el procedimiento y las señales de alerta.

Los cambios en la conducta, el sueño, el rendimiento académico, el aislamiento o el miedo pueden ser indicios de abuso. El proceso incluye entrevista a la víctima, examen médico forense y peritaje psicológico.

El acoso sexual tiene penas de 4 a 8 años de prisión, dependiendo de la gravedad.

Los padres deben denunciar ante las autoridades.