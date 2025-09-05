El Salvador registra un incremento alarmante de estafas cibernéticas donde delincuentes utilizan a terceras personas como «presta-cuentas» para recibir transferencias bancarias de víctimas, según alertó el abogado penalista Fernando Meneses.

El experto denunció que las autoridades rara vez capturan a los autores intelectuales de estos fraudes debido a deficiencias en la capacitación de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General para investigar delitos digitales.

Meneses exigió al Estado implementar programas de auditoría forense y capacitación ciudadana sobre modalidades delictivas, mientras se revela que la Fiscalía no maneja datos actualizados sobre este crimen pese a su crecimiento exponencial.