Expertos destacan autonomía y actividad física para mejorar la calidad de vida durante la vejez

Especialistas señalan que envejecer no implica necesariamente perder calidad de vida. La atención debe considerar autonomía, actividad física y relaciones con otras personas.
El envejecimiento supone cambios en la piel, los órganos y sus funciones, según la explicación presentada.
Las personas mayores pueden convivir con hipertensión, diabetes y otras enfermedades crónicas bajo control.
Una buena calidad de vida también implica prevenir las complicaciones asociadas con esos padecimientos.
Los especialistas resaltan además la importancia de mantener los tratamientos médicos y la actividad cotidiana.