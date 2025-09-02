Sandy Camila Méndez Rodríguez, fue detenida luego de encontrarla vinculada en una red de trata de personas en modalidad de explotación sexual.

Méndez Rodríguez, era la encargada de ubicar y contactar víctimas, las llevaba a un hostal ubicado en el cantón Salinas de Ayacachapa en Sonsonate, en dicho lugar ella las promovía sexualmente y cobraba dinero por cada adolescente, según la Fiscalía General de la República, el dueño del establecimiento también fue detenido.

Según investigaciones de la Organización Naciones Unidas, las mujeres y la niñas representan la mayor cantidad de víctimas de trata de personas, en Centroamérica las niñas representan el 52%, mientras que las mujeres el 30%. Los cuales ocurren principalmente en clubes nocturnos, burdeles no oficiales, hoteles, apartamentos y bares.

Expertos señalan que la trata de personas suele estar impulsadas por la pobreza, la desigualdad, las pocas oportunidades laborales en el territorio, además de otros factores, como el desplazamiento forzado.

En el último año la Fiscalía General de la Republica había registrado 70 casos de trata de personas en El Salvador, por este delito puede recibir penas desde los 4 hasta los 25 años de prisión, dependiendo el caso.