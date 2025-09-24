Expertos analizan los pros y contras de adoptar una semana laboral reducida, un tema que lleva once años en discusión nacional.

La principal complejidad radica en sectores como manufactura o servicios esenciales, que no pueden simplemente cerrar un día a la semana sin afectar la producción o atención al público.

Quienes apoyan la idea citan experiencias internacionales donde se registró un aumento en la productividad y bienestar de los empleados, aunque admiten que no es un modelo aplicable universalmente. El transporte público y la redistribución de horarios son desafíos clave.