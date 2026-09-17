Expertos alertan sobre estafas románticas con perfiles creados por IA

Expertos en ciberseguridad alertan que entre el 30% y 40% de las estafas registradas en El Salvador corresponden a fraudes románticos, en los que los delincuentes usan inteligencia artificial para crear perfiles falsos.

Los estafadores crean relaciones amorosas falsas a través de redes sociales para obtener dinero, información personal o acceso a cuentas bancarias.

Con herramientas de IA, en cinco minutos pueden generar un perfil falso, un video y un audio con voz de una persona real.

Un mismo delincuente puede mantener conversaciones con hasta 30 víctimas simultáneas usando un solo perfil.

La urgencia es la principal señal de alerta: si alguien pide dinero de forma insistente, aunque la relación tenga tiempo, se trata de una manipulación emocional.