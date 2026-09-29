Expertos alertan sobre el aumento de fraudes con tarjetas de crédito

Ciudadanos siguen siendo víctimas de la ciberdelincuencia, y muchas de estas personas hurtan datos de tarjetas de crédito realizando compras sin la autorización de los titulares.

Un salvadoreño relató: «Alguien que no soy yo obtuvo los datos de mi tarjeta de crédito e hizo una compra en Estados Unidos por casi $2,000. Eso me ha generado bastantes problemas y mucha preocupación sobre saber si me van a resolver y me van a devolver ese dinero».

El afectado desconoce cómo su información bancaria fue obtenida por terceras personas y se siente preocupado de tener que pagar por algo que no autorizó. «Yo me di cuenta hasta que recibí una notificación en mi correo electrónico de que se había realizado esta compra, luego de que estas personas habían intentado días atrás realizar otras transacciones, pero que fueron por montos pequeños. Entonces he tenido que ir a diferentes instituciones. El banco me canceló la tarjeta, he puesto la denuncia y continúo en esa zozobra de saber si me van a devolver el dinero o no, porque es una cantidad que yo no estoy en la disposición de pagar porque no puedo hacerlo», expresó.

Expertos señalan que los cibercriminales recurren cada vez más a la tecnología para delinquir, utilizando sistemas especializados y automáticos que prueban números en secuencia, así como skimmers, aparatos que pueden estar ubicados en un post o en una máquina de cobro rápido con tarjeta para clonarla.

La Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos sanciona este tipo de acciones con penas de prisión de acuerdo con la afectación cometida contra la víctima; la manipulación fraudulenta de tarjetas inteligentes o instrumentos similares tiene una pena mínima de 5 años de prisión y una máxima de 8. La Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito, en sus artículos 25 y 26, establece que en un plazo de 90 días el titular puede interponer ante el banco un reclamo por cargos no reconocidos, y la institución tendrá que investigar y corregir el monto en disputa si se comprueba que la compra fue fraudulenta.

El abogado Miguel Cárcamo explicó que el hecho de no tener activado un seguro contra fraudes no evade la responsabilidad de los bancos para investigar y reintegrar los montos defraudados, porque el que debe garantizar la seguridad de los fondos es el banco; sin embargo, si se demuestra negligencia del tarjetahabiente, el banco se puede negar, por lo que lo más recomendable es contratar un seguro para las tarjetas.