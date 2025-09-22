El sector informal en El Salvador supera el 70% y el gobierno le apuesta a que pueda hacer la transición hacia el trabajo formal. Según el vicepresidente del Consejo Superior del Trabajo, Jorge Arriza, en el país hay 3 millones de personas económicamente activas, de estas, 1 millón son formales y 2 millones informales.

Lo que implicaría los emprendedores y comerciantes que actualmente no están inscritos ante el Ministerio de Hacienda deban hacerlo, abriendo la puerta a que los empleados puedan contar con prestaciones laborales. Y a juicio de Patricio Pineda, representante de la Mesa por una Pensión Digna, este proceso no se está haciendo de la forma adecuada.

Actualmente hay más de 958 mil personas son cotizantes y pese a que estas personas que pasaran de la informalidad a la formalidad deberán ser incluidas en el sistema de pensiones, Pineda dice que el impacto no sería significativo, ya que lo que más podría favorecer es la recaudación de impuestos para el estado.

Para febrero del próximo año se deberá presentar una nueva propuesta para reformar el sistema de pensiones según lo establecido por el Fondo Monetario Internacional, en la cual considera que quedaría descartado un aumento en las pensiones para los salvadoreños. Reitera que las pensiones están en un punto crítico, la deuda ya supera los $11,000 millones de dólares.