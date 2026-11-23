Antes de instalar las luces navideñas, el experto Bernat Gabriel Masís recomendó ponerlas en el suelo y encenderlas para revisar que no haya cables pelados o aplastados.

Masis, señaló que si los foquitos están quemados o parpadean mal, hay que cambiar toda la guía.

La forma más fácil de identificar un cable dañado es revisar si tiene cobre a la vista, cinta aislante vieja o aislamiento derretido o ennegrecido.

Todas esas señales indican que la guía de luces ya no se puede usar y debe ir a la basura en lugar del árbol. Macís recomendó desechar las luces en centros de reciclaje porque no son productos biodegradables.

Los accidentes eléctricos aumentan en esta época porque se conectan muchas cosas a la vez en un solo tomacorriente.

El experto advirtió que la sobrecarga eléctrica aparece cuando hay demasiados aparatos conectados en un mismo lugar.