Experiencia de socorristas del grupo USAR en Venezuela

Al menos 9 personas rescatadas fue parte del resultado obtenido por la misión humanitaria salvadoreña en Venezuela, donde el equipo USAR El Salvador trabajo incansablemente para localizar y extraer sobrevivientes en las zonas devastadas por los terremotos del pasado 24 de junio, cada rescate representó numerosos desafíos, horas de búsqueda contra el reloj y el compromiso de llevar esperanza a las familias afectadas.

Un total de 452 salvadoreños integraron la misión, el equipo estuvo conformado por personal de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional Civil, Cruz Roja, Cruz Verde, Comandos de Salvamento y Fuerza Armada, todos capacitados bajo los estándares internacionales para responder a emergencias de gran magnitud.

Además de los rescates, la misión ejecuto 3,200 atenciones médicas, más de 1,100 asistencias veterinarias y la entrega de más de 170 toneladas de alimentos, medicamentos e insumos para las familias afectadas.