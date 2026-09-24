Expectativas y sostenibilidad ganadera

Victor Deras es un ganadero de El Paisnal en la zona norte de San Salvador, espera que las recientes lluvias ayuden a revertir la situación que han enfrentado durante los periodos de sequía y los efectos del fenómeno de el niño, condiciones que han reducido la disponibilidad de la alimentación del ganado, incrementando los costos para los productores.

Para los productores hay dos temas que generan preocupación: la sequía meteorológica y la aprobación de la ley que permite elaborar lácteos a partir de leche en polvo.

Aunque El Salvador tiene un clima cálido y sectores con condiciones secas, expertos de México y Brasil señalan que existen alternativas para que los productores puedan hacer más sostenible la actividad ganadera.

Se estima que en El Salvador hay 589,000 cabezas de ganado bovino, de ese total, el 63% está destinado a la producción de lácteos y cerca del 15% a la producción de carne, según el censo agropecuario y de pesca, mientras que el Ministerio de Agricultura y Ganadería contabiliza al menos 30,000 productores y ganaderos.