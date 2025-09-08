Al menos 900 colegios en el país descartan un aumento en las colegiaturas y matriculas para el próximo año, sin embargo, al menos 1,100 podría modificar esos pagos de acuerdo al representante de estas instituciones en el país.

Uno de los que aumentarían la cuota mensual sería el colegio bautista Emmanuel en San Jacinto, que cuenta con una población estudiantil de 198 estudiantes desde kínder hasta bachillerato, la directora Odalis Membreño dijo que durante 2025 hubo una reducción de un 20% en nuevo ingreso.

El 2025 arrancó con una matrícula de al menos 10,000 alumnos menos respecto a 2024 y a inicios de este año hubo al menos 5 colegios cerrados, no será hasta finales del año lectivo que se conocerá si más instituciones privadas se quedarán con las cuotas o mensualidades sin modificaciones.