La selección nacional se enfrentará a su similar de Surinam este lunes en el estadio Cuscatlán, un encuentro esperado por la afición y revive la esperanza de que El Salvador pueda ir nuevamente a un mundial de futbol. Algunas personas disfrutaran el partido en el estadio y otras desde la comodidad de su hogar; sin embargo, las expectativas del evento son grandes dicen los fanáticos.

La selecta enfrentará al equipo suramericano en la segunda fecha de las eliminatorias mundialistas 2026. Y aunque logró una victoria en su primer partido contra Guatemala, las opiniones sobre el desempeño de los jugadores están divididas.

Las constantes perdidas de la selección nacional es algo que desilusiona a los aficionados, quienes consideran que se deben cambiar ciertas cosas dentro del equipo.

Tras el encuentro con la selección de Surinam, El Salvador se enfrentará el 3 y 4 octubres con Panamá y Guatemala; para finalmente disputarse los últimos puntos con los equipos de Surinam y Panamá en las jornadas del 5 y 6 de noviembre.