El 89% de los salvadoreños conoce el Black Friday y el 78% planifica sus compras y el dinero que destinará a esta temporada de descuentos, según una encuesta sobre hábitos de consumo.

El 55% prefiere comprar en tiendas físicas, mientras que el 22% combina las visitas a los establecimientos con consultas digitales.

La tecnología y los artículos electrónicos son los productos más solicitados con un 52%, artículos de moda 37% y el calzado con 32%.

Los encuestados prevén destinar entre 100 y 150 dólares a sus compras. Para financiarlas, el 72% utilizará su salario, mientras que el 15% recurrirá a tarjetas de crédito.