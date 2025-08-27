La incertidumbre y las dudas que tenían los comerciantes del mercado San Miguelito, ya fueron aclaradas por el presidente Nayib Bukele en cadena nacional, quien dijo que las tarifas serían iguales a las que pagaban en las anteriores instalaciones, y que a todos los comerciantes históricos se les darían puestos de venta.

Aseguran que anteriormente pagaban una tarifa variable, de entre 25 y 30 dólares mensuales.

Mientras que la ciudadanía ve con buenos ojos este tipo de proyectos, principalmente por lo moderno y ordenado, esperan que quienes se instalen y los compradores, cuiden las instalaciones.

El nuevo edificio, contará con 4 niveles, más una terraza, en total son 1,040 puestos de venta, fue construido por la Dirección de Obras Municipales, con una inversión de 34 millones de dólares, será administrado por la nueva dirección de mercados nacionales.