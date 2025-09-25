La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador envió a juicio al exministro de Turismo José Napoleón Duarte y a su grupo familiar por el delito de enriquecimiento ilícito.

La investigación encontró 72 irregularidades en sus declaraciones patrimoniales por un monto total de 572,015 dólares, detectadas durante el ejercicio de sus cargos públicos entre 2009 y 2019.

Duarte enfrenta 21 inconsistencias por 126,083 dólares, mientras que su esposa, María Cristina Benítez, y sus tres hijos son procesados por 51 anomalías adicionales.

El proceso judicial inició en julio de 2024 y, de ser hallados culpables, deberán reintegrar los fondos al Estado.