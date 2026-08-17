Exfuncionarios condenados por diversos delitos

Entre los casos más relevantes que destaca el informe de labores de la Fiscalía General de la República, se encuentra la condena del exfuncionario Francisco José Cáceres Zaldaña y su esposa, quienes fueron declarados culpables de enriquecimiento ilícito y deberán devolver más de 3.8 millones de dólares, Cáceres queda inhabilitado de ejercer cualquier cargo público por 10 años, entre 2009 y 2014, fue el secretario privado de la presidencia durante la gestión de Mauricio Funes.

Roberto d’Aubuisson y su familia también fueron condenados por enriquecimiento ilícito, el exfuncionario no logró justificar su incremento patrimonial durante sus gestiones como diputado y alcalde, los demandados deberán reintegrar 990,396 dólares, además d’Aubuisson no puede ejercer cargos públicos por 10 años.

Mientras que la ex alcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, deberá cumplir 10 años en prisión, 4 por el delito de negociaciones ilícitas y 6 por incumplimiento de deberes.

Según la Fiscalía, las pruebas demostraron que Montano decidía de forma arbitraria en qué se utilizarían los fondos municipales, priorizando eventos artísticos o fiestas patronales sobre el pago de cuotas laborales a los trabajadores.

Y el 26 de enero de este año, se hizo efectiva la condena a 13 años y 4 meses de prisión, de Norman Noel Quijano, tras su llegada al país, condenado por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. El imputado enfrentó el proceso en ausencia.

Además, ex funcionarios del FMLN y Arena, entre estos el ex alcalde Ernesto Muyshondt, el exministro de Seguridad y Gobernación Benito Lara y Arístides Valencia, Wilson Alvadro ex asesor del FMLN y Paolo Luers, recibieron condenas de hasta 28 años de prisión. Fueron declarados culpables de reunirse y negociar beneficios con pandillas, a cambio de respaldo en las elecciones de 2014 y 2015.

El ex director ejecutivo del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria, Yuri Rodolfo Jenkins Lorenzana y su esposa, fueron condenados por enriquecimiento ilícito y deberán reintegrar al estado 289,567 dólares, además quedan inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.