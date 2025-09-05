La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla condenó al exsecretario privado de la presidencia de Mauricio Funes por enriquecimiento ilícito, ordenándole reembolsar 3.5 millones de dólares al Estado salvadoreño.

El fallo judicial también incluye a su esposa, Reina Guadalupe Flores de Cáceres, quien deberá devolver 332 mil dólares que incluyen depósitos realizados para su hija menor de edad.

El peritaje financiero demostró la inexistencia de origen lícito para los fondos, lo que resultó en la inhabilitación del exfuncionario para ejercer cargos públicos durante 10 años según la sentencia de la justicia salvadoreña.