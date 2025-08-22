El exfiscal de la República Luis Martínez fue declarado culpable tras el caso Rais Martínez, que lo señaló como líder de una estructura de corrupción dentro del Ministerio Público.

La condena a 10 años de prisión se dictó después de que se demostrara que utilizó su cargo para favorecer intereses privados, lo que debilitó la confianza en la justicia.

El proceso, que incluyó testimonios y pruebas documentales, expuso cómo operaba una red que buscaba manipular decisiones fiscales y que mantenía vínculos con empresarios y funcionarios.