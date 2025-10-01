El fin de semana será el examen de admisión de nuevo ingreso en la Universidad de El Salvador, han aplicado más de 12,000 alumnos.

Las carreras más demandadas son: doctorado en medicina, odontología, psicología, lenguas modernas e ingeniería en sistemas, mientras que una de las que menor demanda tiene es sociología.

Por otra parte, las autoridades de la principal casa de estudios superiores del país ya definieron el presupuesto para 2026, el cual asciende a 375 millones de dólares.

El año pasado la UES enfrentó una crisis económica, debido a los desembolsos tardíos, situación que fue solventada entre la institución educativa y el gobierno, donde se concluyeron los pagos correspondientes, ahora esperan que el Ministerio de Hacienda agregue una cifra considerable para la universidad, que el año pasado fue de 114 millones de dólares.