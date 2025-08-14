El juicio contra el exalcalde Ernesto Mason, los exministros Benito Lara y Aristides Valencia, el periodista Paolo Luers y Wilson Alvarado continuó este miércoles por presuntos delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.

Según la Fiscalía, los acusados habrían negociado con pandillas para obtener apoyo en las elecciones presidenciales de 2014 y las municipales de 2015.

Mason, ya condenado a cuatro años de prisión por otros cargos, enfrenta nuevas imputaciones junto a los demás procesados.

La audiencia, que se extenderá hasta nueva fecha, busca determinar responsabilidades en los supuestos pactos delictivos.