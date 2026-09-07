Evan Rachel Wood cumple años: su carrera en cine, televisión y música desde la infancia

La actriz y cantante Evan Rachel Wood, nacida un 7 de septiembre de 1987 en Carolina del Norte, ha consolidado una trayectoria en cine, televisión y música, destacando desde su participación en la película Thirteen en 2003.

Wood creció en un ambiente artístico y comenzó a actuar durante su infancia en producciones televisivas antes de saltar al cine.

Su papel como Tracy Freeland en Thirteen, estrenada en 2003, recibió elogios y demostró su capacidad para personajes intensos y complejos. A lo largo de su carrera participó en películas como The Wrestler, Across the Universe y The Ides of March.

Uno de sus trabajos más reconocidos es el de Dolores Abernathy en la serie Westworld, personaje que le valió nominaciones a importantes premios de televisión.

Además de la actuación, ha desarrollado una faceta musical y ha participado en diversos proyectos relacionados con la música.