Sin poder conciliar el sueño, las familias de la comunidad Río Mar en La Libertad enfrentan nuevamente el riesgo de inundaciones, ya que sus viviendas están junto al río Chilama, que se desborda durante las tormentas. Aprendiendo de experiencias pasadas, los habitantes prefieren colocar sus pertenencias en los techos de sus casas para protegerlas de posibles daños.

Muchas familias de esta comunidad evacuaron de forma preventiva, porque La Libertad ha sido uno de los departamentos más afectados por las tormentas.

Los residentes piden que se realicen obras de mitigación en la zona.

Los cuerpos de socorro, realizaron un recorrido por las comunidades más vulnerables de La Libertad.

Aunque esta vez la comunidad no registró inundaciones, el riesgo es latente por lo que se mantiene vigilando este rio que es su principal peligro.