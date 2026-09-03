Estudio sobre migración, remesas y salvadoreños retornados

Cada vez más jóvenes salvadoreños están pensando en migrar. Un reciente estudio de la Universidad Tecnológica de El Salvador revela un aumento significativo en esta intención, mientras en 2025 el 15 % manifestó su deseo de salir del país, en 2026 la cifra ya supera el 20%.

Es decir, en apenas un año, el interés por migrar entre los jóvenes aumentó en más de cinco puntos porcentuales.

Además, las investigaciones abordaron el impacto de las remesas en El Salvador, el 26% de los encuestados aseguró recibir dinero de sus familiares en el extranjero, durante 2025, el país recibió 9,900 millones de dólares por este concepto y si se aplica el 13% del IVA, la recaudación equivaldría a 1,287 millones de dólares, recursos que contribuyen a dinamizar la economía nacional.

La universidad presentó tres investigaciones relacionadas con el retorno de migrantes, el impacto de las remesas y un diagnóstico de opinión.

Se estima que entre 2 y 3 millones de salvadoreños viven fuera del país, el 82% de ellos reside en Estados Unidos, mientras que al menos 533,000 hogares reciben remesas, en su mayoría provenientes de Norteamérica.