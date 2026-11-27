Una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para El Salvador, se encuentra en riesgo, se trata del río Lempa, recientes investigaciones han revelado que se mantiene una calidad regular de agua, una situación que a medida aumenta su deterioro, vuelve más complejo y costoso el tratamiento del agua.

A lo largo de su recorrido, el Lempa atraviesa Guatemala, Honduras y El Salvador, donde desempeña un papel fundamental. De esta cuenca depende parte del suministro de agua potable y de riego para la agricultura del área metropolitana de San Salvador, así como la generación de energía en importantes centrales hidroeléctricas del país.

Ante este escenario, los investigadores advierten sobre la necesidad de tomar medidas para proteger la cuenca, y señalan que todavía es posible recuperar y conservar la calidad del agua.

Pero el deterioro de la calidad del agua no es el único factor de preocupación. Estudios y monitoreos también han identificado una reducción en el caudal del Lempa, que en aproximadamente una década ha disminuido entre un 20% y un 30%.

Estos datos fueron expuestos durante el primer diálogo de parlamentarios y parlamentarias de El Salvador, Guatemala y Honduras, un espacio que busca promover decisiones conjuntas para la restauración y protección de esta cuenca que comparten los tres países.