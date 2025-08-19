El primer centro médico que será incorporado a esta regulación es el nuevo hospital especializado Rosales, los demás se harán gradualmente.

Fue el pasado viernes 15 de agosto que el ministro de Salud Francisco Alabí presento el proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa para su respectivo estudio y hoy el funcionario acudió a comisión para explicarla.

Según la iniciativa presentada, se trata de una entidad de derecho público, descentralizada, con autonomía en la administración de su patrimonio, con personería jurídica propia y de plazo indefinido.