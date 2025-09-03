Una fuga de agua potable sobre la Primera Calle Poniente, colonia Escalón, mantiene en riesgo a estudiantes y peatones, quienes se ven forzados a caminar por la calle para esquivar el bache y el agua.

La fuga permanece tras una intervención de ANDA realizada un día antes, lo que genera alarma sobre el estado de la tubería en la zona.

Esta situación, que ya ha provocado el desperdicio de un recurso vital, preocupa a la comunidad pues el flujo constante podría estar erosionando el suelo y comprometer la seguridad estructural de la acera y la vía pública.