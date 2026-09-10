Estudiantes reportan acoso al menos unas veces al mes

Uno de cada cinco estudiantes en el mundo asegura haber sufrido acoso al menos algunas veces al mes. En el caso de El Salvador, el problema tiene una presencia significativa. Según el programa para la evaluación internacional de estudiantes PISA, el 64.6% de los estudiantes está expuesto a situaciones de acoso en sus centros educativos.

El organismo internacional advierte que el acoso escolar no solo afecta la convivencia, sino que también está relacionado con un menor rendimiento académico y un deterioro en el bienestar socioemocional de los estudiantes.

El impacto es aún más marcado entre quienes sufren agresiones físicas con frecuencia, ya que registran puntuaciones más bajas en las pruebas, con un rezago equivalente a un año de escolaridad.

Pero el acoso no es el único desafío. El informe también pone el foco en la asistencia: solo el 55.8% de los estudiantes salvadoreños mantuvo una asistencia regular, sin faltas ni llegadas tardías, durante las semanas previas a la prueba. En otras palabras, el 44.2% presentó algún problema de ausentismo o impuntualidad, frente a un promedio internacional de 66.1% de asistencia regular.

Estas condiciones también se reflejan en el vínculo de los jóvenes con la escuela. En El Salvador, el índice de sentido de pertenencia fue de -0.08, por debajo del 0.09 registrado en los países de la OCDE.

Aun así, hay un dato que matiza este panorama: el 56% de los estudiantes salvadoreños considera que su escuela los prepara de manera efectiva para su vida personal y profesional.