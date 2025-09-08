Estudiantes muestran la riqueza de la vestimenta típica de Guatemala en una actividad donde se resaltó el simbolismo de cada prenda, como el huipil bordado de Quetzaltenango o los trajes de Chichicastenango con diseños mayas multicolores.

Aunque algunos de los pequeños olvidaron algunos detalles durante la explicación, cada intervención permitió descubrir tradiciones que conservan un profundo arraigo.

Estas presentaciones, además de despertar curiosidad, promueven el respeto por la herencia cultural y fortalecen el vínculo de las nuevas generaciones con sus raíces.