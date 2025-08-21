Se trata de la misión Zuyat, palabra de origen náhuatl que significa palmera tropical, es una sonda estratosférica con una estructura diseñada y fabricada en impresión 3D inspirada en capsulas espaciales esta iniciativa busca revolucionar el estudio de las ciencias especiales en El Salvador además de vincular a la población académica a la transferencia de conocimiento científico.

En el proyecto del observatorio micro de la universidad Don Bosco participaron 7 estudiantes, graduados y alumnos del Instituto Técnico Ricaldone, de acuerdo a las aptitudes de cada carrera.

La iniciativa abrirá paso a un proyecto más ambicioso como el estudio de volcanes en El Salvador y crear el primer laboratorio de prototipado y simulación aeroespacial.

La sonda puede resistir a condiciones extremas de la estratosfera, con temperaturas hasta de menos 60 grados Celsius, permitiendo el análisis de temperatura, presión atmosférica y composición del aire.

La misión Zuyat es asesorada por expertos de instituciones como la nasa y universidades internacionales, y abre nuevas oportunidades para la generación de artículos y proyectos de investigación.