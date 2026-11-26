El gobierno asegura que Centroamérica podría dar paso a un proyecto de trenes regional, un primer acuerdo se firmó durante un evento para explorar temas de movilidad en El Salvador y Centroamérica.

Por su parte, el embajador de la Unión Europea reveló que la economía personal y local depende en gran medida de los atrasos cada vez más frecuentes en el tráfico, dos convenidos se promovieron para abordar la preocupante situación con un parque vehicular que ya supera los dos millones de vehículos.

Mientras que uno de las preguntas que continúan sin resolverse es cuánto costará la tarifa del aerocable, la respuesta se conocerá según el Viceministerio de Transporte en unos días.