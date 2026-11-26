El estrés, la temperatura y los congestionamientos figuran entre los factores que inciden en los accidentes de tránsito en El Salvador, donde se han registrado más de diecinueve mil ochocientos siniestros en 2026. La distracción al volante y la velocidad excesiva también destacan entre las principales causas.

Especialistas señalaron que el estrés por llegar tarde a un compromiso tiene un factor muy perjudicial en el comportamiento del conductor.

El congestionamiento vehicular también impacta en la accidentabilidad y en la respuesta para auxiliar a las víctimas.

En hora pico resulta sumamente difícil para una ambulancia transitar por la Carretera Troncal del Norte, que presenta fuerte carga vehicular desde el kilómetro cuatro. Para prevenir siniestros, los expertos insisten en que conductores y peatones respeten las normas de tránsito y asuman su responsabilidad.