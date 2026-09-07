Estrés por el tráfico vehicular

Un transporte colectivo deficiente y largas horas en tráfico puede causar que una persona tenga círculos depresivos. Esto está respaldado por una investigación que revelo que cada 10 minutos adicionales de desplazamiento aumentan en 0.5% la probabilidad de presentar síntomas de depresión, especialmente cuando el tiempo extra se debe a tráfico o retrasos.

Lo que también se denuncia a diario entre los usuarios de estas unidades es los malos tratos dentro de buses y microbuses.

Solo en este año el transporte público ha estado involucrado en 760 accidentes, dejando 501 personas lesionadas, y se suman 32 personas fallecidas. El reporte asegura que un mejor acceso a sistemas de transporte público y menos congestionamiento podrían mejorar la salud mental, pero ¿qué recomendaciones brindan los expertos?