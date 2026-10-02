Estrés constante provoca tensión muscular, dolores de cabeza y dificultad para dormir

El estrés constante puede provocar tensión muscular, dolores de cabeza, cansancio y dificultad para dormir. Reconocer estas señales del cuerpo permite prestar atención al bienestar antes de que se conviertan en un problema mayor.
El estrés forma parte de la vida cotidiana y puede originarse por entregas pendientes, problemas laborales o preocupaciones económicas. Cuando se vuelve constante, el cuerpo permanece en estado de alerta y comienza a manifestar síntomas.
Entre las señales también figuran cambios en el apetito, irritabilidad y problemas para concentrarse. No todas las personas experimentan las mismas manifestaciones, pero identificarlas ayuda a buscar atención oportuna. Cuidar la salud implica escuchar esas pequeñas señales que el cuerpo envía.